Açık cezaevi görüşleri ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı cezaevi görüş tarihleri!

"Açık cezaevi görüşleri ne zaman?" sorusu mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamayla beraber sorulara yanıt vermiş oldu. Peki açık cezaevi görüşleri ne zaman?

AÇIK CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN?

Genelgeye bakıldığında Koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan açık görüşler, bayram tatili ile beraber 3 – 8 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmişti. Dolayısıyla ceza ve infaz kurumlarında 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak.

Her ziyaret sonrasında ise 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı da bulundurulacak.

Ayrıca açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR KİMLER?

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılan kişiler ve hücreye koyma disiplin cezasına sahip olanlar, açık görüşten yararlanamayacaklar.



