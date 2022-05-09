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Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

09.05.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izinlerine dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cezaevinde tutuklu bulunanları ve yakınlarını ilgilendiren 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılan açık cezaevi Covid-19 izinleri için yeni karar geçerliydi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararlarındaki değişiklikler sorgulanıyor. İşte haberin detayları!

Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri gündemde yer alıyor. 2022 açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü açıklaması araştırılıyor. 2 ay süre ile uzatılan izinler için yeni bir açıklamanın olup olmadığı sorgulanıyor. Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda açık cezaevi izinlerinin biteceği belirtildi. İşte, açık cezaevi izinleri 2022 ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.

"Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) cezaevi
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