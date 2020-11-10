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Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

Hükümlüleri yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri alınan kararla geçtiğimiz ay uzatıldı. Şimdi açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Pandemi sebebiyle izne çıkan hükümlülerin izinleri 30 Eylül itibarıyla 2 ay daha uzatılmıştı. İzin bitiş tarihinin yaklaşmasıyla açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Son olarak konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakınının gündemindeki sorulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda hükümlülere verilen izinler bir kez daha uzatılmıştı. Verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala 60 bin hükümlü ve hükümlü yakını tarafından güncel durum merakla takip ediliyor. Normal şartlarda, yeni bir karar alınmadığı sürece 30 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay daha uzatılan izinler gelecek ay sona erecekti. Şimdi, açık cezaevi izinleri uzayacak mı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte güncel açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından cezaevi izinleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamalar doğrultusunda izinleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bitecekken, bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay süre ile uzatılmıştı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2020 konusunda daha önce Adalet Bakanlığı tarafından, açık ceza infaz kurumlarında yer alan ya da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun koşulları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak ceza infazına karar verilmiş olan hükümlüler; 31 Mayıs’a kadar Covid-19 iznine gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından izin süresinin sona ereceği 31 Mayıs tarihinde riskin ortadan kalkmaması gerekçesiyle süre uzatma önerisinde bulunulmuştu ve önce 31 Mayıs 2020 itibarıyla 2 ay daha, sonra da 31 Temmuz 2020 itibarıyla daha açık cezaevi korona izni uzatılmıştı. Son olarak izinler 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatılmıştı. Belirlenen tarih yaklaşırken açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak güncel bir gelişme yaşandı. Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor sorusuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti. Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Normal şartlarda kasım sonu bitecek olan izinlerle ilgili açık cezaevi izinleri tekrar uzayacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yaptığı açıklamada Naci Bostancı; Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlattı. Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." şeklinde konuştu. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Son olarak; Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

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