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'Açık cezaevi izinleri uzatıldı!' iddiası! Son karar grup toplantısında alınacak…

21.05.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MYK'sında, açık cezaevlerinde bu ay sonu bitecek kovid izinleri de gündeme geldi. İlgili kurumlar salgın gerilediği için izinlerin uzatılmaması yönünde karar almıştı. Ancak parti kurmayları, izinlerin uzatılması konusunda kendilerine çok talep geldiğini söyledi. Bu nedenle 80 bin mahkûmu ilgilendiren izinlerin uzatılması kararlaştırıldı.

'Açık cezaevi izinleri uzatıldı!' iddiası! Son karar grup toplantısında alınacak…

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, cezaevlerinde bu ay sonu bitecek koronavirüs izinleri de gündeme geldi. MYK toplantısında kurmaylar, izinlerin uzatılması konusunda kendilerine çok sayıda talebin geldiğini anlattı. Yenişafak gazetesinin haberine göre; Bunun üzerine de 80 bin mahkumu ilgilendiren izinlerin uzatılmasının kararlaştırıldığı, konunun pazartesi günü kabine toplantısında son bir kez değerlendirileceği öğrenildi.

İznin uzatılması yönünde karar alınması durumunda 31 Mayıs'a kadar yasal düzenleme yapılması gerekecek. Bugüne kadar 12 kez uzatılan kovid izninden yaklaşık 200 bin mahkum yararlandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) cezaevi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Kabine Toplantısı
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