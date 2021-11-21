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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?

21.11.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Son olarak mahkumların cezaevi izinleri uzatılmış ve izne gönderilmişlerdi. Yasa gereği izin süreleri ise 30 Kasım tarihinde son bulacaktı. Peki 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?

Mahkum ve mahkum yakınları tarafından 2021 yılı açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Son olarak cezaevi izinleri 30 Kasım 2021 tarihine dek uzatılmıştı. Peki 2021 açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

2021 AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık cezaevi izinleri mahkumların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle izne çıkarılan yaklaşık 60 bin mahkum eğer farklı bir karar çıkmazsa Kasım sonunda cezaevine dönmüş olacak. Süre yaklaşırken milyonlarca mahkum izin sürelerinin ne zaman biteceğini sorguluyor.

Ülkemizdeki koranavirüs pandemisi sebebiyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020 tarihinde evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım 2021 tarihinde sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler ise firari sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlüler olmuştu. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak amacıyla açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da izinli olmuş ve evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020 tarihinden bu yana toplamda 9 defa uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021 tarihinde sona eriyor.

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