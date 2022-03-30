HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

30.03.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle belirli süreliğine izin verilen mahkumlar tarafından merak konusu oldu. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbir amaçlı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izinleri hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart Perşembe günü sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

tarafından mahkumlara belirli süreliğine izin verilmişti. Bu süre kısa süre sonra dolacak. İzin süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu olurken, vatandaşlar Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izinleri hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı.

2022 CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart Perşembe günü sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÇIK CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapılmuş ve mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirilmişti.

Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabileceği belirtilmişti.

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.

Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.

Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler bulunur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Rusya'dan tehdit gibi açıklama!
Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulunduEdirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) cezaevi Adalet Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

Canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.