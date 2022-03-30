Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbir amaçlı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izinleri hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart Perşembe günü sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

tarafından mahkumlara belirli süreliğine izin verilmişti. Bu süre kısa süre sonra dolacak. İzin süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu olurken, vatandaşlar Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izinleri hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı.

2022 CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart Perşembe günü sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÇIK CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapılmuş ve mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirilmişti.

Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabileceği belirtilmişti.

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.

Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.

Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler bulunur.

