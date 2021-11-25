Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık görüşlerle ilgili açıklama yapan Bakan Gül, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla çalışmalar yapıldığını da hatırlattı. Açık cezaevi izinleri bir süredir 2'şerli aylık periyodlarla uzatıldı. 30 Kasım'da açık cezaevi izinleri sona erecek. Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte detaylar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi. Buna göre; Koronavirüs salgını nedeniyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılabilir.

Açık görüşlere koronavirüs nedenşyle ara verilmişti Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düzenlemelere gidildiğini belirtti. Bakan Gül açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bilim Kurulu, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine riayet edilerek açık görüşlerin başlatılabileceğine karar verdi. Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze, 'Mümkün olan en kısa zamanda açık görüşleri yapalım' dedik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı. 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren açık görüşler tekrar başlayacak. İki kapalı görüşe ilave, ayda bir açık görüş yapılmasına ilişkin gerekli planlamaları da başlattık. Açık görüşleri Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde uzun bir aradan sonra yapacağız."



