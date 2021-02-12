Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? 2021 açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika haberleri 2021 merakla takip ediliyor. Bu doğrultuda yetkililerin yaptığı açıklamalar araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz aylarda hükümlülere verilen izinler birkaç defa uzatılmıştı. Bu nedenle açık cezaevi izinleri son durum ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 25 Ocak 2021 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan Covid-19 izni ile ilgili duyuru yayımlandı. Peki, açık cezaevi izinleri ne oldu? İşte merak edilenler...
Duyuruda açık cezaevi izinleri 2021 ile ilgili olarak; “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Aynı zamanda daha önceki uzatma kararı hatırlatılarak şu açıklamalara yer verildi: “COVID -19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanunun 31'inci maddesi ile “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üç kez” ibaresi “yedi kez” ve altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/07/2021” şeklinde değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığının 26/11/2020 tarih ve 13588366-149-E.1989 sayılı yazısı ile anılan Kanun maddesi uyarınca izinli sayılan hükümlüler hakkında, 30/11/2020 tarihinde sona erecek izin sürelerinin 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasının uygun olacağı şeklindeki önerisi doğrultusunda, 30/11/2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile daha uzatılmasına karar verilmiştir.” Açıklamada 30 Ocak 2021 tarihinde bitmesi gereken izinlerin bir kez daha uzatıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “21 Ocak 2021 tarih ve 13588366-149-57 sayılı yazıları ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 ay süre ile uzatılmasına dair önerisi” doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Açık cezaevi izinleri uzadı mı sorusu yanıt bulurken hükümlüler ve hükümlü yakınları izinlerin ne zaman biteceğini de araştırıyor. Karara göre 31 Ocak 2021 tarihinden 2 ay sonra izinler sona erecek. Bu tarih de 31 Mart 2021 tarihine denk geliyor. Ancak bundan sonra bir kez daha uzatma kararı alınması ihtimali bulunduğu için korona izninin ne zaman tamamen sona ereceği henüz bilinmiyor.