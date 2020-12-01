Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakınının gündemindeki sorulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda hükümlülere verilen izinler bir kez daha uzatılmıştı. Verilen sürenin dolmasıyla beraber 60 bin hükümlü ve hükümlü yakını tarafından güncel durum merakla takip ediliyor. Normal şartlarda, yeni bir karar alınmadığı sürece 30 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay daha uzatılan izinler kasım ayı sonunda sona erecekti. Şimdi, açık cezaevi izinleri uzayacak mı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte güncel açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından cezaevi izinleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamalar doğrultusunda izinleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bitecekken, bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay süre ile uzatılmıştı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2020 konusunda daha önce Adalet Bakanlığı tarafından, açık ceza infaz kurumlarında yer alan ya da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun koşulları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak ceza infazına karar verilmiş olan hükümlüler; 31 Mayıs’a kadar Covid-19 iznine gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından izin süresinin sona ereceği 31 Mayıs tarihinde riskin ortadan kalkmaması gerekçesiyle süre uzatma önerisinde bulunulmuştu ve önce 31 Mayıs 2020 itibarıyla 2 ay daha, sonra da 31 Temmuz 2020 itibarıyla daha açık cezaevi korona izni uzatılmıştı. Son olarak izinler 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatılmıştı. Şimdi açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak güncel bir gelişme yaşandı. Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?