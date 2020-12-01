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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

01.12.2020 15:23 | Son Güncelleme:
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Hükümlüleri yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri alınan kararla geçtiğimiz aylarda uzatılmıştı. Şimdi açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Pandemi sebebiyle izne çıkan hükümlülerin izinleri 30 Eylül itibarıyla 2 ay daha uzatılmıştı. İzin bitiş tarihinin gelmesiyle beraber açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakınının gündemindeki sorulardan bir tanesi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda hükümlülere verilen izinler bir kez daha uzatılmıştı. Verilen sürenin dolmasıyla beraber 60 bin hükümlü ve hükümlü yakını tarafından güncel durum merakla takip ediliyor. Normal şartlarda, yeni bir karar alınmadığı sürece 30 Eylül 2020 itibarıyla 2 ay daha uzatılan izinler kasım ayı sonunda sona erecekti. Şimdi, açık cezaevi izinleri uzayacak mı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte güncel açıklamalar...

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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından cezaevi izinleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamalar doğrultusunda izinleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bitecekken, bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay süre ile uzatılmıştı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZADI MI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı 2020 konusunda daha önce Adalet Bakanlığı tarafından, açık ceza infaz kurumlarında yer alan ya da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun koşulları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak ceza infazına karar verilmiş olan hükümlüler; 31 Mayıs’a kadar Covid-19 iznine gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından izin süresinin sona ereceği 31 Mayıs tarihinde riskin ortadan kalkmaması gerekçesiyle süre uzatma önerisinde bulunulmuştu ve önce 31 Mayıs 2020 itibarıyla 2 ay daha, sonra da 31 Temmuz 2020 itibarıyla daha açık cezaevi korona izni uzatılmıştı. Son olarak izinler 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatılmıştı. Şimdi açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak güncel bir gelişme yaşandı. Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor sorusuyla alakalı olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Şimdi vatandaşlar tarafından normal şartlarda kasım sonu bitecek olan izinlerle ilgili açık cezaevi izinleri tekrar uzayacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Duyuruda; "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir." ifadesine yer verildi. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

Duyuruda; "COVID -19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanunun 31'inci maddesi ile “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üç kez” ibaresi “yedi kez” ve altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/07/2021” şeklinde değiştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “26/11/2020 tarih ve 13588366-149-E-1989 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi” doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." şeklinde açıklama yapıldı. Dolayısıyla açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 2 ay daha uzamış oldu.

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