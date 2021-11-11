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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE'den açıklama geldi

11.11.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda kişi tarafından "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı bir süredir araştırılıyordu. Son olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini bildirildi.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE'den açıklama geldi

Gündemin araştırılan konularından bir tanesi olan "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İşte açık cezaevi izinlerinde son durum...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, 14 Nisan 2020'den itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezasının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.

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AÇIK CEZAEVLERİNE DÖNÜŞ NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

Söz konusu hükümlülerin yasa gereği izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra Kovid-19 izninden dönecek olan hükümlülerin; aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır." (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Adalet Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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