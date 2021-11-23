Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? TBMM'de kabul edildi! Açık cezaevi Covid-19 izni ne zaman bitiyor?

Covid-19 pandemisi nedeniyle, izne gönderilen hükümlü ve yükümlülerin izinleri 30 Kasım tarihinde izni sona ereceği duyurulmuştu. İzinler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevlerinde daha önce yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle hükümlülere izin verilmişti. İzinlerin sonlanması beklenirken, hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin uzatılmasını öngören önerge TBMM'de kabul edildi.

Koronavirüs sebebiyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinli sayılma tarihi 30 Kasım 2021'de bitiyordu. Anccak 5. yargı paketinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ederken yeni bir madde ihdas edildi.

Yeni karara göre, izin süresi 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.

12 KEZ UZATILABİLECEK

Aynı zamanda, Adalet Bakanlığı açık cezaevinde bulunan hükümlüler için izin süresini her defasında iki ayı geçmemek üzere toplamda on iki defa uzatabilecek.



