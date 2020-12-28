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Açık cezaevinde paniğe neden olan tatbikat

28.12.2020 15:08 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’teki Açık Cezaevi’nde yangın tatbikatı paniğe neden oldu.

Gaziantep’teki Açık Cezaevi’nde yangın tatbikatı paniğe neden oldu. Yapılan yangın anonsları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Gaziantep Açık Cezaevi’nde doğal gaz nedeniyle yangın çıktığı ve 3 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine kentteki, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Yapılan anonslar üzerine cezaevine art arda giren itfaiye ve ambulanslar çevredeki insanları da korkuttu. Yapılan anonslar ve vatandaşların ihbarı ile harekete geçen ekipler cezaevine ulaştığında gerçek ortaya çıktı.
Cezaevinde yangın tatbikatı yapıldığı belirlendi.

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