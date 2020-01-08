Açık cezaevinden 8 ayda 4 kez firar eden mahkuma 'disiplin' cezası

Tayfur KARA- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, 'kasten yaralama' suçlamasıyla 300 gün hapis ve 6 bin 500 TL para cezasına çarptırılan Yasin Emre Karakuvuk, konulduğu açık cezaevinden yaklaşık 8 ayda 4 kez firar etti ve her yakalandığında tekrar açık cezaevine konuldu. Açık cezaevlerinde yaşanan firar olaylarından sonra çoğu suçlunun kadına şiddet olaylarına karıştığına dikkati çeken avukat Serpil Dönmez, Samsun'da Ceren Özdemir'in de yine açık cezaevinden firar eden suçlu tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Yasa gereği açık cezaevinden firar eden hükümlü, yakalandıktan sonra disiplin cezası verilerek tekrar açık cezaevine konuluyor. Ancak, yeni yıl itibariyle İçişleri Bakanlığı, 'Kadına yönelik şiddetle mücadele’ genelgesi yayımladı. Bu genelgeye göre açık ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin, firar durumunda takibi daha kapsamlı yapılacak" dedi.

Samsun'da yaklaşık 8 ay önce 'kasten yaralama' suçlamasıyla yakalanan Yasin Emre Karakuvuk, yargılandığı davada 300 gün hapis ve 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasını açık cezaevinde çekmesini de karara bağladı. Hakkında 'kasten yaralama' ve '6126 sayılı kanuna muhalefet' ve 'uyuşturucu ticareti' yapmak gibi suçlardan 10 ayrı dava dosyası daha bulunan Karakuvuk, açık cezaevine konulduktan sonra çeşitli tarihlerde 4 kez firar etti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Atakum sahilinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Karakavuk'un polise verdiği ifadesinde, "Eğer ben açık cezaevindeyken, diğer dosyalar onanırsa uzun yıllar kapalı cezaevinde yatmam gerekecek. Bu yüzden kaçıyordum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Karakavuk, tekrar açık cezaevine tekrar gönderildi.

‘AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINDAN FİRAR ETMEK KOLAY’

Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Serpil Dönmez, açık ceza infaz kurumlarından firarların kolay olduğunu, yakalanan sanıkların disiplin cezası karşılığında tekrar aynı cezaevine konulduğuna bildirdi. Dönmez, hükümlünün açık cezaevinden firar ettikten sonra yakalandığında tekrar açık cezaevine konulduğunu sadece disiplin cezası verildiğini kaydetti. Ceza İnfaz Kurumlarında yatan bir hükümlünün, belirli periyotlarla kurum dışarı çıkabildiğini anlatan avukat Dönmez, "Hükümlüler, izin ve imza denetimine tabi olarak kontrol ediliyor. Açık cezaevinde cezasını çekmekte olan hükümlü, imza atarak dışarı çıkıyor ve bir daha açık ceza infaz kurumlarına geri dönmeyerek firar etmiş oluyor. Dolayısıyla açık ceza infaz kurumlarından kaçmak bu kadar kolay. Ne yazık ki bunun kötü bir örneğini geçtiğimiz ay Ordu’da yaşadık. Ceren Özdemir, açık ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan ve firar eden bir şahıs tarafından öldürüldü. İzne çıkan bir mahkûmun, kadınları öldürdüğünü sık sık görüyoruz" diye konuştu.

FİRARİ, YAKALANDIĞINDA AYNI CEZAEVİNE KONULUYOR'

Yapılacak yeni düzenlemeyle bu tür firarların önüne geçilmesini temenni eden Avukat Dönmez, "Mahkum, kapalı ceza infaz kurumundan iyi hal nedeniyle açık ceza infaz kurumuna geçmişse ve sonrasında firar etmişse yakalandığı zaman şahıs, kapalı ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Ancak firar eden şahıs, cezasını açık ceza infaz kurumunda çekiyorsa yakalandığı zaman yine açık ceza infaz kurumuna gönderiliyor. Disiplin suçu veriliyor. Aslında çok caydırıcı olarak tedbirler alınmıyor diyebiliriz" ifadesini kullandı.

‘FİRAR TAKİBİ KAPSAMLI YAPILACAK'

Yeni yıl itibariyle İçişleri Bakanlığı'nca ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ genelgesi yayımlandığına dikkati çeken avukat Dönmez, "Bu genelgeye göre açık ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin, firar durumunda takibi daha kapsamlı yapılacak. Bu genelge tüm kolluk kuvvetlerine gönderildi. Umarız bu düzenleme sayesinde etkin önlemler alınır ve bir daha kadın cinayetleri haberleri duymayız" dedi.

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