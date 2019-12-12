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Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da polis ekiplerince 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında ele geçirilen 30 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da polis ekiplerince 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında ele geçirilen 30 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili A.A., E.S., K.A. ile açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden E.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., E.E. ve K.A. tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevine konuldu. Diğer şüpheli E.S. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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