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Açık cezaevinden izinli çıktı, hakimin cüzdanını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 22:19 | Son Güncelleme

BURSA Adliyesi'nde üç gün önce ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi'nde üç gün önce ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Gölpazarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Serkan E., bir nedenle geldiği adliyede mahkeme kaleminde ifade alan Nöbetçi hakim Gülay Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Serkan E., suçunu itiraf etti.

Bursa adliyesi'nde 3 gün önce nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, bir kişinin ifadesinin alınması için mahkeme kalemine gitti. Hakim Hoş, ifade işleminin ardından odasına döndüğünde çantasının karıştırıldığın fark etti. Yaptığı incelemede içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanının çalındığını anlayan Hakim Hoş, durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevinden çıkıp Bursa'ya gelen Serkan E.'nin (26) olduğunu belirledi.

İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan E.'yi Bursa'daki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Serkan E. emniyetteki ifadesinde Gölpazarı Açık Cezaevinden izinli olarak çıkıp, bir yakının işi için geldiği Bursa Adliyesi'nde kapının açık olduğunu söylediği Hakim Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını aldığını itiraf etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Serkan E.'nin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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