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Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 08:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle öldürdü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Melisa Kalem'in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk, sevgili olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Melisa Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada Şehmuz Selçuk ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Kalem'e ateş etti. Kalem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Selçuk, aynı tüfekle yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk'un olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, Melisa Kalem'in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı apartmanda olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Kalem ve Selçuk'un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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