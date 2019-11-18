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Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

CENAZESİ ALINMADI İzmir'in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı. 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yakınları, acı haberi almalarının ardından olay yerine gelip, sinir krizi geçirmişti.  Öte yandan, Şehmuz Selçuk'un cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı.

Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2)

CENAZESİ ALINMADI
İzmir'in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı. 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yakınları, acı haberi almalarının ardından olay yerine gelip, sinir krizi geçirmişti.
Öte yandan, Şehmuz Selçuk'un cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı.

FOTOĞRAFLI

Açık cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti (2)

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