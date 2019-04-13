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Açık cezaevinden izne çıktığı gün hırsızlık yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Denizli'de AFAD ve bir fabrikanın kablolarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden birinin açık cezaevinden izne çıktığı gün hırsızlık yaptığı belirlendi - Zanlılardan ikisi cezaevine gönderildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) lojistik deposu ve bir mermer fabrikasının kablolarını çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'ndeki mermer fabrikasına ait elektrik kabloları ile AFAD'ın lojistik merkezinin iletişimini sağlayan telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Ahmet A. (23), Önal G. (57) ve Mehmet Ş'nin (40) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlılardan Ahmet A. ile Önal G, evlerinde gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Ş'nin ise açık cezaevinde olduğu, izinli çıktığı gün hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram ağırlığında 200 metre bakır kablo ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. ile Önal G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bakir kablo

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