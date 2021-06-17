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Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevleri izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

17.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar koronavirüs sürecinde alınan kararlara göre açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediyor. En çok sorgulanan konular arasında bulunan açık cezaevlerinde, koronavirüs salgını sebebiyle mahkumlarının evlerine dönmesine izin verilmişti. Mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla takip edilen açık cezaevi izin tarihleri ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevleri izinleri bitti mi, ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? 2021 açık cezaevleri izinleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Vatandaşlar açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı araştırıyor. En çok takip edilen konular arasında açık cezaevleri izinleri bitti mi sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana süren koronavirüs salgını sebebiyle mahkumlarının evlerine dönmesine izin verilmişti. Mahkum ve mahkum yakınları konuyla ilgili gelişmeleri takip ederken, açık cezaevi izinleriyle ilgili yeni karar duyuruldu. Peki açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVLERİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Vatandaşların uzun süredir gündeminde olan Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu için Ceza Tevfik Evleri'nde açıklama geldi. Mahkum ve mahkum ailelerinin takip ettiği CTE'nin yapmış olduğu açıklamaya göre Mayıs ayında sonlanacak olan açık cezaevi izinleri uzatıldı. Yayımlanmış olan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz 2021 tarihine dek izinli olarak sayılacak. 31 Temmuz tarihinde yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Yayımlanan duyuruda Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı;

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Ancak koronavirüs salgınının sürmesi durumunda bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 aydan fazla olmamak kaydıyla 2 defa uzatılabilecek. Yani salgının sürmesi durumunda mahkumlar için koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılabileceği öngörülüyor.

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