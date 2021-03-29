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Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığında...

29.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki birçok mahkumu ilgilendiren açık cezaevi izinleri geçtiğimiz dönemde uzatılmıştı. Koronavirüs pandemisi sebebiyle cezaevi izinlerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Tarihin yaklaşması sebebiyle mahkumlar ve mahkum yakınları, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri tarafından kararın uzatılıp uzatılmayacağı kararını bekliyor. Peki Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığında...

Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığında...

Covid-19 salgını ile mücadele son sürat devam ederken açık cezaevi izinlerindeki son gelişmeler oldukça merak ediliyor. Gözleri Adalet Bakanlığı'nda olan açık cezaevi mahkumları ve mahkum yakınları, çıkacak bir karar ile izin sürelerinin uzatılmasını umuyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevindeki mahkumların gündeminde çok uzun süredir izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin haberler yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile izin süresi 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son açıklama ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığında...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan ya da açık ceza infaz kurumlarına geçmeye hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izni ile ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

CTE resmi duyurusu şu şekilde;

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir.

COVID -19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanunun 31'inci maddesi ile "13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "üç kez" ibaresi "yedi kez" ve altıncı fıkrasında yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/07/2021" şeklinde değiştirilmiş ve Sağlık Bakanlığının 26/11/2020 tarih ve 13588366-149-E.1989 sayılı yazısı ile anılan Kanun maddesi uyarınca izinli sayılan hükümlüler hakkında, 30/11/2020 tarihinde sona erecek izin sürelerinin 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasının uygun olacağı şeklindeki önerisi doğrultusunda, 30/11/2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "21/01/2021 tarih ve 13588366- 149-57 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi" doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adalet Bakanlığı

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