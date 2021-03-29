Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığında...

Covid-19 salgını ile mücadele son sürat devam ederken açık cezaevi izinlerindeki son gelişmeler oldukça merak ediliyor. Gözleri Adalet Bakanlığı'nda olan açık cezaevi mahkumları ve mahkum yakınları, çıkacak bir karar ile izin sürelerinin uzatılmasını umuyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevindeki mahkumların gündeminde çok uzun süredir izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin haberler yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile izin süresi 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son açıklama ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan ya da açık ceza infaz kurumlarına geçmeye hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izni ile ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.