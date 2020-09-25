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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 18:58 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüleri, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 31 Mayıs'a kadar Kovid-19 iznine göndermişti.

İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs'tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.

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