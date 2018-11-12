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Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan ve kuaförlük yapan Özcan Say, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı balık avında açık denizde karşılaştığı yaralı kuğunun hayatını kurtardı.

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Belek bölgesinden tekneyle denize açılan Özcan Say, balık tutmak için oltalarını denize attıkları sırada su üzerinde hareketsiz yatan kuğuyu fark etti. Kuğunun birkaç kilometre açıkta karşılarına çıktığını anlatan Özcan Say, "Çok yorgun ve halsizdi. Tekneyle yanına yaklaşıp arkadaşlarımla birlikte sudan çıkardık. Sağ kanadını açamadığını fark ettik. Kanadını kaldırdığımızda, dışarı doğru çıkmış kemik parçasını gördüm. Yaralanmıştı. Balık avını yarıda kesip, hızla hayvan hastanesine yetiştirdik" diye konuştu.

Kuğunun tedavisinin tamamlandığını aktaran Say, "Tedavisinin ardından doğaya bırakıldı" dedi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Antalya Belek kuğu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAH RAZI OLSUN .
Sebgili Özcan SAY kardeşim.İnsanların biribirini pırasa doğrar gibi doğrayıp,anlı-şanlı lider geçinenlerin yüzbinlerin katline sebep olan davranış ve kararları ortada iken sizin bu CANI KURTARMAK İÇİN YAPTIĞINIZ GÜZEL DAVRANIŞI TEBRİK EDİYORUM. Yüce rabbimizin hayat verdiği bir can için yaptığınız fedakarlık size hadsiz güzel ve bol bereketli kazançlar,sağlık ve afiyetler olarak dönsün. ALLAHIM SİZLER GİBİ İNSANLARIN SAYISINI ARTTIRSIN.
Boyle seyler gormek istiyoruz
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