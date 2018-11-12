Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Belek bölgesinden tekneyle denize açılan Özcan Say, balık tutmak için oltalarını denize attıkları sırada su üzerinde hareketsiz yatan kuğuyu fark etti. Kuğunun birkaç kilometre açıkta karşılarına çıktığını anlatan Özcan Say, "Çok yorgun ve halsizdi. Tekneyle yanına yaklaşıp arkadaşlarımla birlikte sudan çıkardık. Sağ kanadını açamadığını fark ettik. Kanadını kaldırdığımızda, dışarı doğru çıkmış kemik parçasını gördüm. Yaralanmıştı. Balık avını yarıda kesip, hızla hayvan hastanesine yetiştirdik" diye konuştu.
Kuğunun tedavisinin tamamlandığını aktaran Say, "Tedavisinin ardından doğaya bırakıldı" dedi.
Kaynak: DHA
Bahçeli'yi kızdıran sözler: İstersen oy verme!
PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı
İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!
'Zenginim' diye kandırdı! 8 ay boyunca kabusu yaşattı
CHP'de Ankara için öne çıkan iki isim!
Burası Aydın! Kimsenin gözlerini alamadan baktığı şeyse...
Yangın artık uzaydan bile görülebiliyor! Korkunç bilanço
Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Okuyucu Yorumları 4 yorum