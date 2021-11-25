Açık görüşler ne zaman başlayacak? Açık görüş izni nasıl alınır?

Vatandaşlar Bakan Gül'ün açıklaması sonrası açık görüşlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce askıya alınmış olan açık görüş konusuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu ve tarih verdi. Peki açık görüşler ne zaman başlayacak?

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde alınan önlemler arasında açık görüşlerin durdurulması yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı'nın ardından açık görüşlerin serbest olmasına karar verildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." ifadelerini kullandı.

Yine mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesi ile birlikte teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklinde yazılı olan ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" şeklinde değiştirildi.

'İZİN SÜRESİ 31 MAYIS 2022'YE KADAR UZATILABİLECEK'

Düzenlemeye göre, salgın nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış olan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022 tarihine dek uzatılabilecek.

AÇIK GÖRÜŞ İZNİ NASIL ALINIR?

Yakını tutuklanan vatandaşlar, cezaevinin bulunduğu ilin savcılığı aracılığıyla izin almak suretiyle görüş yapabilmekte. Savcılık yeni tutuklanma durumunda 1. Derece yakınına görüş izni verebiliyor. Bunun için adliyeye saat 10.00 dan önce gitmek gerekmekte.

Eğer savcılık tarafından izin verilmezse cezaevi aranarak görüş gününün hangi gün olduğunu telefonla öğrenebilirsiniz. Cezaevinin internet sitesinde de kapalı ya da açık görüş günleriyle ilgili bilgi bulunuyorsa, siteye de göz atılabilir.



