HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Açık görüşler ne zaman başlayacak? Açık görüş izni nasıl alınır?

Açık görüşler ne zaman başlayacak? Açık görüş izni nasıl alınır?

25.11.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık görüşlerin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde askıya alınmış olan açık görüşler hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül önemli bir açıklamada bulundu. Peki açık görüşler ne zaman başlayacak ve açık görüş izni nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Açık görüşler ne zaman başlayacak? Açık görüş izni nasıl alınır?

Vatandaşlar Bakan Gül'ün açıklaması sonrası açık görüşlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce askıya alınmış olan açık görüş konusuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu ve tarih verdi. Peki açık görüşler ne zaman başlayacak?

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde alınan önlemler arasında açık görüşlerin durdurulması yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı'nın ardından açık görüşlerin serbest olmasına karar verildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." ifadelerini kullandı.

Yine mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesi ile birlikte teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklinde yazılı olan ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" şeklinde değiştirildi.

'İZİN SÜRESİ 31 MAYIS 2022'YE KADAR UZATILABİLECEK'

Düzenlemeye göre, salgın nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış olan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022 tarihine dek uzatılabilecek.

AÇIK GÖRÜŞ İZNİ NASIL ALINIR?

Yakını tutuklanan vatandaşlar, cezaevinin bulunduğu ilin savcılığı aracılığıyla izin almak suretiyle görüş yapabilmekte. Savcılık yeni tutuklanma durumunda 1. Derece yakınına görüş izni verebiliyor. Bunun için adliyeye saat 10.00 dan önce gitmek gerekmekte.

Eğer savcılık tarafından izin verilmezse cezaevi aranarak görüş gününün hangi gün olduğunu telefonla öğrenebilirsiniz. Cezaevinin internet sitesinde de kapalı ya da açık görüş günleriyle ilgili bilgi bulunuyorsa, siteye de göz atılabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
24 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...24 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
Anahtar Kelimeler:
cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 7 maddelik açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 7 maddelik açıklama

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.