Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Havalar ısınınca kapalı mekânlar yerine açık alanlar tercih ediliyor yani bahçede, balkonda veya terasta geçirilen vakitler giderek artıyor. Keyifli açık hava etkinliklerini çok daha eğlenceli hâle getirmek mümkün. Nasıl mı? Tabii ki istediğiniz her yere taşıyabileceğiniz kaliteli ve kullanışlı projektörlerle! "Peki, projektör ne demek?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Film ya da belgeyi kaynaktan çıkan ışınlarla ekran ya da perde üzerine aktaran aletlere projektör deniyor. Açık alanda bile ister müzik videolarını ister sevdiğiniz filmleri yüksek kalitede izleyebileceğiniz en iyi projektörleri listeledik. Hazırsanız başlıyoruz.

1. Kaliteli görüntü için: BenQ W2700i 2000 ANS 4K UHD Wi-Fi Android TV HDR-PRO Ev Sinema Projektör

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Hem Android TV'lerle hem Google Play Store bağlantısı ile kullanabileceğiniz, uygulama üzerinden istediğiniz programı rahatça bulup izleyebileceğiniz, basit arayüzüyle kolay kullanılan bir projeksiyon cihazına ne dersiniz? Tüm beklentilerinize cevap verecek BenQ W2700i 2000 ANS 4K UHD Wi-Fi Android TV HDR-PRO Ev Sinema Projektör ile açık alan keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Cinematic Color teknolojisiyle gelişmiş renk eşleşmesi yapan projektör, doğal tonlar sunuyor. Hassas görüntü kalitesiyle kesintisiz ve net görüntü akışı sağlayarak profesyonel sinema deneyimi yaşatıyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi hâline gelecek ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

2. Her yerde sizinle: Tamam Artlii Octopus Taşınabilir Projeksiyon Cihazı

"Minimal boyutu ve hafif yapısı ile her yere rahatlıkla taşıyabileceğim en iyi LED projektör hangisi?" diye merak ediyorsanız Tamam Artlii Octopus Taşınabilir Projeksiyon Cihazı'nı değerlendirebilirsiniz. LED ışık kaynağına sahip cihazın çözünürlüğü 480x272 piksel. Ahtapot tasarımıyla kolayca her yere konumlandırılabiliyor. Göz koruması, geniş multimedya bağlantı sistemi ve dâhili stereo hoparlörü ile oldukça kullanışlı projektörü telefonunuza ya da bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Tam dolu şarjla 2.5 ila 3 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. 0.7 - 2.5 metre projeksiyon mesafesi olduğu için bahçede veya terasta rahatlıkla kullanılıyor.

3. Kolay kullanımın keyfine varın: Viewsonic M1 Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı

Açık alanlarda film ya da futbol keyfi yapmak için taşınabilir ürünlere ihtiyaç duyulur. Programları geniş ekranda izlemek isterseniz tercih edebileceğiniz en iyi ürün, hiç kuşkusuz taşınabilir projektörler. Eğer birçok marka ve model arasında bir türlü karar veremiyorsanız Viewsonic M1 Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı'nı incelemeden geçmeyin deriz. ‎12.6x4.04x14.81 cm boyutunda ve 700 gram ağırlığında olan ürünü her yere taşıyabilirsiniz. Duvara monte etmenize gerek olmadığı için dilediğiniz yerde konumlandırabilirsiniz. 4K Ultra HD çipi sayesinde hem gündüzleri hem karanlık ortamlarda maksimum görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Gece gündüz kaliteli görüntü için: Xiaomi Mi Smart Projector 2

Kalitesiyle yıllarca kullanabileceğiniz ve en iyi projektör markası olmaya aday Xiaomi Mi Smart Projector 2 ile tanışın! Ürün, akıllı algılama ve anında odaklama sistemiyle kesintisiz, kaliteli, net görüntü sunuyor. Google Asistan ile bağlantı yapabildiği için sesle kontrol edilebilen cihaz, 4 kanallı Luminus LED ışık kaynağı sayesinde hem gece hem gündüz rahatlıkla kullanılıyor. 1.1:1 atış oranı olduğu için küçük alanlarda bile ideal boyutlarda görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor. Hassas düzeltme özelliği cihazı istediğiniz gibi kaydırmanıza imkân tanıyor. Yüksek kaliteli hoparlörü ise etkileyici ses deneyimi yaşatıyor.

5. Uzun süre kullanın: LG PH510G HD550ANSI LED Projektör

Tam 30.000 saatlik çalışma ömrü bulunan ampullere sahip ve en iyi LED projektör markası olmaya aday LG PH510G HD550ANSI LED Projektör, 2.5 saat kesintisiz çalışmasıyla gönlünüzü fethedecek! Eğer aklınızda "Projektör bilgisayara nasıl bağlanır?" gibi bir soru varsa merak etmeyin. Ürün, Bluetooth bağlantı fonksiyonu sayesinde bilgisayardan kulaklığa, akıllı TV'den hoparlöre kadar pek çok cihazla kolayca eşleşebiliyor. 1280x720 HD çözünürlüğe sahip projektör, 3 metreye kadar yansıtma yapabildiği için açık alanlarda rahatlıkla tercih edilebilir.

6. Nerede isterseniz orada dursun: Samsung SP-LSP3BLAXTK The Freestyle Projektör

"Açık alanda kullanmak için alabileceğim en iyi projektör hangisi?" diye sorarsanız 180 derece dinamik açısıyla istediğiniz gibi konumlandırabileceğiniz Samsung SP-LSP3BLAXTK The Freestyle Projektör sizin için iyi bir tercih olabilir. Kompakt tasarımı ve hafif yapısı ile gittiğiniz her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ürün, 360 derece ses sunduğu için açık alanda bile yüksek kalitede ses deneyimi yaşatıyor. 30 inçten 100 inçe kadar birçok farklı boyutta ekranı yansıtabiliyor. Canlı ve parlak renk deneyimi yaşatan projektör ile dilerseniz telefon ekranınızı da direkt yansıtabilirsiniz.

7. Kaliteyi yaşayın: ASUS P3B Premium LED Projektör

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Kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edecek projektör önerisine ihtiyaç duyuyorsanız ASUS P3B Premium LED Projektör'ü incelemeden karar vermeyin. 3.4 metreye kadar yansıtma yapabilen cihaz; HDMI, USB, micro SD kart, VGA gibi birçok bağlantı çeşidini kullanabiliyor. 1280x800 WXGA çözünürlükte görüntü kalitesine sahip projektörün batarya kapasitesi ise 12.000 mAh. Bu sayede sadece 3 saat boyunca kesintisiz olarak çalışmakla kalmıyor, ihtiyaç duyduğunuzda telefonunuzu bile şarj edebiliyor. İçerisinde cıva bulunmayan, çevre dostu LED ışık ile çalışan cihazın ampulü 30.000 saat ömürlü olduğundan sizi sık sık ampul değiştirme masrafından da kurtarıyor.

8. Minimal tasarımıyla: Mucosan Taşınabilir Mini LED Projeksiyon Cihazı PRA-5461503-4117

Karanlık ortamlarda film keyfini katlayacak bir projektör tavsiyesi isterseniz Mucosan Taşınabilir Mini LED Projeksiyon Cihazı PRA-5461503-4117'ye göz atabilirsiniz. Kompakt boyutuyla taşıması oldukça kolay projektörün LED lamba ömrü ise 30.000 saat. Bu sayede hem sık ampul değiştirmek zorunda kalmazsınız hem uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. 0.8 ila 2 metre arasında yansıtma yapabilen cihazda soğutma sistemi bulunuyor. Resim, müzik ve videonun yanı sıra metin belgelerini de yansıtabiliyor. Uzaktan kumandası, kablosu ve adaptörü ile gelen projektör, kolay kullanımıyla favori ürünleriniz arasına girmeye aday!

9. Kablosuz kullanım kolaylığı: Havit Pj202 Pro Projeksiyon Smart Sürüm

Tam 40.000 saatlik ampul ömrü ile rakiplerine fark atan Havit Pj202 Pro Projeksiyon Smart Sürüm'le karşınızdayız! 4K desteğiyle net ve yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunuyor. Smart özelliği olduğu için ürün, birçok uygulamaya kolayca erişim sağlayabiliyor. 4 adet dâhili hoparlörü sayesinde açık alanda bile muhteşem ses deneyimi yaşatıyor. "Peki, projektör nasıl çalışır?" derseniz HDMI kablosuyla aktarım yapabileceğiniz gibi kablosuz görüntü aktarımı da gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz uzaktan kumanda ile cihazı kolayca kontrol edebilirsiniz. Düşük sesle çalışan projektörle dilerseniz film ve futbol keyfi yapabilir, en keyifli oyunlarda rakiplerinizi mağlup edebilirsiniz!

10. Büyük ekran boyutu deneyimi için: Vankyo LEISURE 410 LCD LED Projeksiyon Cihazı

Vankyo LEISURE 410 LCD LED Projeksiyon Cihazı, 1080 piksel full HD görüntü kalitesiyle net ve gerçekçi görüntü deneyimi yaşatıyor. Kolayca odak ve köşe ayarı yapabilirsiniz. 40.000 saatlik lamba ömrü ile uzun süre size eşlik ediyor. Soğutma sistemi olduğu için uzun süre sorunsuz ve gürültüsüz çalışıyor. Hem iç hem dış mekânda rahatlıkla kullanabileceğiniz projektörle film ya da maç izleyebilirsiniz. XBOX, PS3, PS4 ve PS5 ile uyumlu olduğu için dilerseniz oyun keyfini de ikiye katlayabilirsiniz. Her yere taşıyabileceğiniz projektörü çok severek kullanacaksınız!