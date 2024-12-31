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Açık hava etkinliklerinin vazgeçilmezi Stanley Klasik Termos'ta kaçırılmayacak indirim
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Açık hava etkinliklerinin vazgeçilmezi Stanley Klasik Termos'ta kaçırılmayacak indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
31.12.2024 11:11
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Kışın sıcacık kahvenizin, çayınızın; yazınsa soğuk içeceklerinizin keyfini doyasıya yaşamanızı sağlayacak Stanley'in Klasik serisinin en çok satan 2,3 litrelik termosu Günün Fırsatları kapsamında bugüne özel indirime girdi. Fiyatlar yükselmeden bu fırsattan yararlanmaya ne dersiniz?

Stanley termos alan herkes, ne kadar doğru bir yatırım yaptığından bahsedip duruyor. Kullanıcıları öyle mutlu ki, pek çoğu bir modelle de yetinmiyor, pek çok modelini de satın alıp adeta mini bir Stanley koleksiyonu oluşturuyor. Stanley'i bu kadar popüler yapan onun ömür boyu garanti sunmasının yanında bir termostan beklenecek şekilde ısıyı çok uzun süreler muhafaza ediyor olması. Markanın en çok tercih edilen Klasik serisi başta olmak üzere pek çok modelde ısıyı muhafaza etme süresi 24 saati aşıyor. Bu da Stanley'i en çok satan ve aranılan termos markası yapmaya yetiyor. Henüz Stanley kalitesiyle tanışmadıysanız, şimdi tam zamanı! Çünkü serinin en sevilen termosu bugüne özel indirimli fiyatıyla göz kamaştırıyor. İşte detaylar...

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Ömür boyu garantili: Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik 2,3 litre

Adsız tasarım - 2024-12-31T104500.544

Stanley'in Klasik serisinden bu vakumlu paslanmaz çelik termos 2,3 litrelik geniş hacmiyle öne çıkıyor. Serinin en yüksek hacimli modeli olan bu termos, dayanıklılığı ve ısıyı uzun süre muhafaza etmesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Kamp, piknik gibi açık hava aktivitelerinde ideal olan ürün, paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona ve darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. Bu da onu uzun ömürlü yapıyor. Vakum yalıtım özelliğine de sahip olan bu termos, ısıyı içeride tutarak içeceklerin soğumasını ya da sıcaklamasını engelliyor. Bu sayede ısı koruma süresi 24 saate kadar çıkabiliyor. Dökülme olasılığını en aza indiren bir kapak sistemine sahip olması da bir diğer avantajı. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyor, bu da temizlik kolaylığı sağlıyor. Sağlam ve şık bir dış görünüşü olan termosun farklı renk ve boyut alternatifleri de bulunuyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Kesinlikle kendini kanıtlamış firma. Namını hak ediyor, kalite koruma on numara. Tek eksiği fiyatı o da malum Türkiye şartları."

  • "Zaten kalitesini konuşmaya gerek yok. Ürünleri gerçekten harikalar."

  • "12 saatte aynı sıcaklıktaydı. 24 saat sonra içilebilecek durumdaydı. 32 saat sonra ılık üstü gibiydi."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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