Açık hava sinemasında arkadaşını öldürdü: 6 yıl 3 ay hapis

Eskişehir’de, bir açık hava sinemasında çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayan ve ölümüne sebep olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık K. O. (17), olayla ilişkisi olduğu şüphesiyle tutuksuz yargılanan K.Y. (14), A.O. (15) ve R.A. (17) ile maktul Osman Uygurlu’nun ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan sanık K.O., pişman olduğunu, öldürmeye niyetinin olmadığını belirterek beraatını talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanıklar ise olayla ilgili bağlantılarının bulunmadığını söylediler.

Mahkeme heyeti K.O.’nun ’nitelikli şekilde kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmasının ardından, suçu işlediği tarihte 15-18 yaş aralığında olduğunu göz önüne alarak 6 yıl 3 ay hapis cezası, tutuksuz 3 sanığa ise beraat kararı verdi.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay, 2017 Temmuz ayında Eskişehir’de bulunan bir açık hava sinemasında gerçekleşti. Burada çıkan kavgada, 16 yaşındaki arkadaşı Osman Uygurlu’yu bıçakla öldürüp kaçan K. O., ertesi gün yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgilerinin oluğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

