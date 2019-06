Açık Havada Başka Sinema Günleri başladı

TV+’ın toplamda 1,7 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını belirten Zavaroğlu, “Amacımız, bu hizmeti daha çok kişiye deneyimletmek. Daha çok evde deneyimlenebilmesi için 3 ay ücretsiz kampanyamızı satışa açtık. Bunu herkes deneyebilir” dedi.

Shoplifters’a yoğun ilgi

Altın Palmiye Ödüllü, Japon filmi Shoplifters, TV+ Açıkhava Sinema Günleri’nin bu yıl gösterilen ilk filmi oldu. Bomontiada’daki gösterimde yoğun ilgi yaşanırken, sinemaseverler yıldızların altında keyifli bir sinema akşamı yaşadılar. 18 Eylül’e kadar devam edecek olan gösterimlerde gelecek hafta da son dönemin en çok ses getiren filmlerinden Kefernahum izleyiciyle buluşacak.

Program şöyle:

19 Haziran: Capharnaüm (Kefernahum)

26 Haziran: The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah)

3 Temmuz: Solaris

10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)

17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)

24 Temmuz: Arctic

31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)

7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)

21 Ağustos: Colette

28 Ağustos: Yuli

4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)

11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)

18 Eylül: Little White Lies 2