Açık Havada Başka Sinema Günleri başladı

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ile Bomontiada’da başladı. Bu yılki etkinlik, Hayal Ortağım uygulaması ile görme engellilere de açık havada film keyfini yaşatacak.

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, dün akşam Altın Palmiye ödüllü Shoplifters filmiyle başladı. 18 Eylül’e kadar Çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelliler de açık havada film keyfi yaşatacağı kaydedildi. Uygulama, filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor.

Zavaroğlu: "Başka hiçbir platformda olmayan yapımlar getireceğiz"

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu yaptığı açıklamada, bu özelliğin TV+’a da geleceğini anlatırken, “14 özel film seçtik. Hem ödül almasına hem de ses getirmiş olan iyi yapımlar olmasına özen gösterdik. Görme engelli seyircileri de düşündük ve Hayal Ortağım uygulaması üzerinde sesli betimleme özelliğinin kullanılmasını sağladık. Hem sesli betimleme hem de işaret diliyle izlemek mümkün olacak. Bunlar sanata özellikle de sinemaya yatırım yaptığımızın güzel bir örneği. Ayrıca, başka hiçbir platformda olmayan dizi ve filmler de olacak” ifadelerini kullandı.