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Açık Havada Başka Sinema Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ile Bomontiada’da başladı.

Açık Havada Başka Sinema Günleri başladı

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ile Bomontiada’da başladı. Bu yılki etkinlik, Hayal Ortağım uygulaması ile görme engellilere de açık havada film keyfini yaşatacak.

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, dün akşam Altın Palmiye ödüllü Shoplifters filmiyle başladı. 18 Eylül’e kadar Çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelliler de açık havada film keyfi yaşatacağı kaydedildi. Uygulama, filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor.

Zavaroğlu: "Başka hiçbir platformda olmayan yapımlar getireceğiz"
Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu yaptığı açıklamada, bu özelliğin TV+’a da geleceğini anlatırken, “14 özel film seçtik. Hem ödül almasına hem de ses getirmiş olan iyi yapımlar olmasına özen gösterdik. Görme engelli seyircileri de düşündük ve Hayal Ortağım uygulaması üzerinde sesli betimleme özelliğinin kullanılmasını sağladık. Hem sesli betimleme hem de işaret diliyle izlemek mümkün olacak. Bunlar sanata özellikle de sinemaya yatırım yaptığımızın güzel bir örneği. Ayrıca, başka hiçbir platformda olmayan dizi ve filmler de olacak” ifadelerini kullandı.

TV+’ın toplamda 1,7 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını belirten Zavaroğlu, “Amacımız, bu hizmeti daha çok kişiye deneyimletmek. Daha çok evde deneyimlenebilmesi için 3 ay ücretsiz kampanyamızı satışa açtık. Bunu herkes deneyebilir” dedi.

Shoplifters’a yoğun ilgi
Altın Palmiye Ödüllü, Japon filmi Shoplifters, TV+ Açıkhava Sinema Günleri’nin bu yıl gösterilen ilk filmi oldu. Bomontiada’daki gösterimde yoğun ilgi yaşanırken, sinemaseverler yıldızların altında keyifli bir sinema akşamı yaşadılar. 18 Eylül’e kadar devam edecek olan gösterimlerde gelecek hafta da son dönemin en çok ses getiren filmlerinden Kefernahum izleyiciyle buluşacak.

Program şöyle:
19 Haziran: Capharnaüm (Kefernahum)
26 Haziran: The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah)

3 Temmuz: Solaris
10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)
17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)
24 Temmuz: Arctic
31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)

7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)
21 Ağustos: Colette
28 Ağustos: Yuli

4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)
11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)
18 Eylül: Little White Lies 2

Açık Havada Başka Sinema Günleri başladı

Açık Havada Başka Sinema Günleri başladı

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