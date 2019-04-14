Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru

Vatandaş memnuniyetini arttırmak ve uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda hayata geçirilen Açık Kapı bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim, güven ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek ve yapılan başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak amacıyla 2017'de "Açık Kapı Projesi" hayata geçirildi.

İlk aşamada 81 il valiliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 48 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı bürolarından bu yıl 112 ilçe kaymakamlığında daha açılması hedefleniyor.

Faaliyete başladığı günden bugüne kadar vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Kapı bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı, bu başvuruların 99 bin 533'ü sonuçlandırıldı.

Bu yıl Açık Kapı bürolarına 38 bin 297 vatandaş başvurusu geldi, bu başvuruların 34 bin 180'i sonuçlandırıldı.

- Yüzü yüze başvuru yapılabiliyor