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Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

Vatandaş memnuniyetini arttırmak ve uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda hayata geçirilen "Açık Kapı" bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı - Açık Kapı bürolarına bu yıl yapılan 38 bin 297 başvurudan 34 bin 180'i neticelendirildi

Vatandaş memnuniyetini arttırmak ve uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda hayata geçirilen Açık Kapı bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim, güven ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek ve yapılan başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak amacıyla 2017'de "Açık Kapı Projesi" hayata geçirildi.

İlk aşamada 81 il valiliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 48 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı bürolarından bu yıl 112 ilçe kaymakamlığında daha açılması hedefleniyor.

Faaliyete başladığı günden bugüne kadar vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Kapı bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı, bu başvuruların 99 bin 533'ü sonuçlandırıldı.

Bu yıl Açık Kapı bürolarına 38 bin 297 vatandaş başvurusu geldi, bu başvuruların 34 bin 180'i sonuçlandırıldı.

- Yüzü yüze başvuru yapılabiliyor

Vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklara gelerek, burada bulunan personelle yüz yüze görüşerek başvuru yapabiliyor.

Aynı zamanda "www.acikkapi.gov.tr" web sitesi ile IOS ve Android telefonlardan indirilen "Açık Kapı Mobil" uygulaması üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Başvurular, Açık Kapı yazılım sistemine kaydedildikten sonra içeriğine göre sistem üzerinden ilgili kurumda görevlilere yönlendiriliyor.

Yedi iş günü içerisinde ilgili kurumlardan gelen cevaplar vatandaşlara iletiliyor. Vatandaşlar sürecin her aşamasını başvuru numarasıyla internet üzerinden veya mobil telefonuyla takip edebiliyor.

Açık Kapı bürolarına valilik/kaymakamlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, uyuşturucuyla mücadele, sosyal hizmetler, eğitim, yerel yönetimler, sağlık gibi konularda başvuru yapılabiliyor.

Konusunda uzman Açık Kapı personeli, vali ve kaymakamlarla İçişleri Bakanlığınca merkezden takip ediliyor.

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Açık Kapı büroları Başvuru sayısı İçişleri Bakanlığı

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