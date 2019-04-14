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'Açık Kapı' bürolarına 104 bin başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından vatandaş memnuniyetini artırmak ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan 'Açık Kapı' bürolarına, bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı.

'Açık Kapı' bürolarına 104 bin başvuru

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından vatandaş memnuniyetini artırmak ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan 'Açık Kapı' bürolarına, bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların 99 bin 533'ü sonuçlandırıldı. 2019 yılında bürolara gelen 38 bin 297 başvurunun ise 34 bin 180'i sonuçlandırıldı.
İçişleri Bakanlığı’nca, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim, güven ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek ve yapılan başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak amacıyla 2017 yılında 'Açık Kapı Projesi' hayata geçirildi. İlk aşamada 81 il valiliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 48 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı büroları, bu yıl 112 ilçe kaymakamlığında daha hizmete açılacak.
104 BİN BAŞVURU
Faaliyete başladığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gören Açık Kapı bürolarına, bugüne kadar toplam 104 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların 99 bin 533’ü sonuçlandırıldı. 2019 yılında da bürolara 38 bin 297 başvuru geldi. Bu başvuruların da 34 bin 180’i sonuçlandırıldı.
CEP TELEFONUNDAN BAŞVURU YAPILABİLİYOR
Vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklara gelerek, burada bulunan personel ile yüzü yüze görüşerek başvuru yapabiliyor. Aynı zamanda 'www.acikkapi.gov.tr' web sitesi ile cep telefonlarına indirilen Açık Kapı Mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvurular, Açık Kapı yazılım sistemine kaydedildikten sonra içeriğine göre sistem üzerinden ilgili kurumda görevlilere yönlendiriliyor. 7 iş günü içerisinde ilgili kurumlardan gelen cevaplar vatandaşlara iletiliyor. Vatandaşlar sürecin her aşamasını başvuru numarasıyla internet üzerinden veya mobil telefonuyla takip edebiliyor. Açık Kapı Bürolarına valilik/kaymakamlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, uyuşturucu ile mücadele, sosyal hizmetler, eğitim, yerel yönetimler, sağlık gibi konularda başvurular yapılabiliyor. Konusunda uzman Açık Kapı personeli, vali ve kaymakamlar ile İçişleri Bakanlığı'nca merkezden takip ediliyor.

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'Açık Kapı' bürolarına 104 bin başvuru'Açık Kapı' bürolarına 104 bin başvuru'Açık Kapı' bürolarına 104 bin başvuru

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