İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı'nca devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek üzere "Milletin Kapısı" sloganıyla başlatılan "Açık Kapı Projesi'' Maltepe'de tanıtıldı.
Maltepe Kaymakamlığı Fuaye Salonu'ndaki etkinliğe Kaymakam Meftun Dallı, birim amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Kaymakam Dallı, etkinlikte, projenin Türkiye'deki tüm illerde ve ilçelerde faaliyette olduğunu söyledi.
Projenin vatandaşların işlemlerini daha kısa sürede sonuçlandırmak için hayata geçirildiğini dile getiren Dallı, "Sistem 11 Haziran'dan bu yana faal ama gerekli tanıtımın yapılmadığını düşündük. Atıl kalması mümkün değil. Daha etkin şekilde vatandaşların hizmetinde ilerletebilirsek biz de mutlu olacağız.'' diye konuştu.
Etkinlik, Kaymakam Dallı'nın katılımcıların sorunlarını dinlemesiyle sona erdi.
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