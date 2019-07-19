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Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan vatandaş odaklı Açık Kapı Projesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde uygulanmaya başladı.Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Projesi Silopi ilçesinde uygulanmaya başladı.

Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan vatandaş odaklı Açık Kapı Projesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde uygulanmaya başladı.
Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Projesi Silopi ilçesinde uygulanmaya başladı. İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, bu projenin Silopi için hayırlara vesile olmasını dileyerek ofisin açılışını yaptı. Kaymakam Işıktaş, "81 ilde kurulan ve sadece 100 pilot ilçede uygulamaya başlayan Açık Kapı projesi, bizim ilçemiz de pilot ilçe olduğundan bizim ilçede de çalışmaya başladı. Kaymakamlık veya resmi kurumlarla işi olan vatandaşlar, başka bir yere gitmesine gerek kalmadan buraya gelerek başvurusunu yaptığında, sistem üzerinden ilgili kurumlara yönlendirilip vatandaşa cevap veriliyor. Bıraktığı iletişim adresiyle kendisine bilgi verilecek. Vatandaşın kolay bir şekilde başvurusunu sonuçlandırmaya çalışılacak. Açık Kapı ofisimizin, ilçemize, personelimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Milletin Kapısı sloganıyla uygulanan Açık Kapı projesiyle vatandaşlar yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvurular elektronik sisteme kaydedilip ve ilgili birimlere yönlendirildikten sonra, "Müracaatınızdan dolayı valilik olarak teşekkür ederiz." bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılıyor. 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılan başvuruda, vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebiliyor.

Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

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