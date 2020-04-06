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Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Açık Kapı platformu, fiziki olarak yapılan yardım başvurularının online olarak internetten yapılabilmesine olanak sağlıyor. Kaymakamlıklara veya başka diğer ilgili ofislere yapılan yardım başvuruları Açık Kapı ile yapılabilip sonuçları online olarak sorgulanabiliyor. Peki Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı nedir?

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılarak yaptığımız pek çok şey artık internetten yürütülüyor. Buna valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan birimlere yapılan yardım başvuruları da dahil. Açık Kapo online platformu sayesinde yardım başvurunuzu internetten gerçekleştirebilirsiniz.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı platformunda başvuru için iki yöntem bulunmaktadır. İsterseniz e-Devlet üzerinden isterseniz de direkt olarak Açık Kapı platformu üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Açık Kapı Yardım Başvurusu için tıklayınız

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak erişebileceğiniz platformda e-Devlet şifreniz varsa başvurunuzu ve başvuru takibinizi e-Devlet Girişi ile yapabilirsiniz.

Ayrıca direkt olarak “Başvuru yap” butonu ile erişebileceğiniz başvuru girişi sayfasında kimlik bilgilerinizi girerek de başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru durumunu takip etmek için de yine ana sayfadaki “Başvuru Sorgula” kısmına girip “Başvuru No” ve T.C. kimlik numarası bilgileri ile başvuru sorgulama yapabilirsiniz.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.


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Açık Kapı yardım başvurusu

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