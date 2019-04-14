Açık Kapı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Vatandaş memnuniyetini arttırmak ve uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla, valilik ve kaymakamlıklarda hayata geçirilen Açık Kapı bürolarına, bugüne kadar toplam 104 bin başvuru yapıldı, bu başvuruların 99 bin 533’ü sonuçlandırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim, güven ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek ve yapılan başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak amacıyla 2017 yılında Açık Kapı Projesi hayata geçirildi. İlk aşamada 81 il valiliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 48 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı büroları, ikinci aşama olarak bu yıl 112 ilçe kaymakamlığında daha açılması hedefleniyor.

Bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı

Faaliyete başladığı günden bugüne kadar vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Kapı bürolarına bugüne kadar toplam 104 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların 99 bin 533’ü sonuçlandırıldı. 2019 yılında Açık Kapı bürolarına toplam 38 bin 297 vatandaş başvurusu geldi. Bu başvuruların 34 bin 180’i sonuçlandırıldı.