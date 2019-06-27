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Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Dijital Okur-Yazarlık Kitap Bölümü Yazarlığı veya Kitap Editörlüğü” ile ilgili proje çağrısında bulundu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımlarının hızla yaygınlaşmaya başladığı dünyamızda, bu yaklaşımın ülkemizde de gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla açık kaynak dijital içerik üretme projesi başlatıldı.Kurum olarak açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, Dijital Okur-Yazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla bu proje hayata geçirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Dijital Okur-Yazarlık Kitap Bölümü Yazarlığı veya Kitap Editörlüğü” ile ilgili proje çağrısında bulundu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımlarının hızla yaygınlaşmaya başladığı dünyamızda, bu yaklaşımın ülkemizde de gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla açık kaynak dijital içerik üretme projesi başlatıldı.
Kurum olarak açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, Dijital Okur-Yazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla bu proje hayata geçirildi. Projenin ilk çağrısı “Dijital Okur-Yazarlık Kitap Bölümü Yazma” olarak belirlendi.
Bu proje, internetin ve teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, pozitif içerik geliştirilmesi için başlatıldı. Çağrının öncelikli hedefi; ülkemizdeki uzman ve akademisyenlerin bilgi birikimi ve deneyimlerini BTK’nın sunduğu açık kaynak platform desteğiyle Türkiye’ye açmaları, bireysel farkındalığın artmasına ve özellikle de öğrenme kulturunun yaygınlaşmasına katkı sağlaması olarak belirlendi.
Katkı sunabilecek yazarların, hazırlayabilecekleri kitap bölümü alternatifleri için ana başlık, alt başlıklar ile birlikte ilgili kitap bölümünün kazanımlarını özetleyici bilgileri, 02/08/2019 tarihine kadar acikkaynak.gim.org.tr adresinden sisteme girmeleri ve onay almaları gerekiyor. Editör adayları da aynı şekilde başvuru yapacaklar.
Proje çağrısı ile ilgili detaylı bilgiye http://acikkaynak.gim.org.tr/acikkaynak/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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