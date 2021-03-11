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Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavı için MEB'den açıklama

11.03.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavı için MEB'den açıklama

AÖL sınavı olarak da bilinen Açık Lise sınavları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce aday AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceği sorusuna yanıt arıyor. Peki açık lise 2. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL sınavı için MEB'den yapılan açıklama ve detaylar...

Açık lise (AÖL) 2. dönem sınavları için büyük heyecan başladı. Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, internet üzerinden 2. dönem sınavları için araştırmalara başladı. AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi açıklaması ile belli oldu. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Lise eğitimini açıktan tamamlayan adaylar ilk dönem sınavlarında olduğu gibi 2. dönem açık lise sınavlarına da online şekilde uzaktan katılım sağlayabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavlarına ilişkin "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

MEB'TEN AÖL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AÖL internet sitesi üzerinden 2. dönem sınavlarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur." denildi.

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