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Açık lise çıkmış sorular | 3. dönem sınav sorular neler?

23.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık lise çıkmış sorular 3. dönem sınav soruları neler? sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Diğer yandan AÖL öğrencileri sınavın online olup olmayacağı konusunda da araştırmalar yapıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sorular neler?

Açık lise çıkmış sorular | 3. dönem sınav sorular neler?

AÖL 3. dönem çıkmış sorular sınava girecek yüz binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte öğrenciler çalışmak için çıkmış sorulara yöneliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan AÖL 3. dönem sınav soruları, sınav öncesi hazırlıkta öğrencilere kaynak olabilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav sorular neler? İşte, yanıtı!

AÖL 3. DÖNEM ÇIKMIŞ SORULAR

Açık Lise çıkmış sınav soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

AÇIK LİSE ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınavlarının online yapılacağını duyurdu. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 tarihi saat 09.30’dan - 29.03.2021 23.59’a kadar açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav
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