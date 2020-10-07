Açık lise diplomaları veriliyor... AÖL diploma 2020 ne zaman ve nasıl alınır? 2020 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenerek uzaktan eğitimle liseyi açıktan okuyan öğrenciler diplomalarını nasıl alacağını merak ediyor. Birçok farklı nedenden dolayı liseyi uzaktan okuyarak açıköğretim diploması almak isteyen kişiler , açıköğretim lise diploması ne zaman verilecek merak ediyor. 2020 AÖL sınavlarına girerek, başarılı olan ve diploma almaya hak kazanan adaylar, 2020 AÖL geçici mezuniyet belgesi alabilir mi? Diploma, söz konusu Halk Eğitim Merkezinde bulunmuyor ise farklı yollar izleyebiliyor. İşte son dakika 2020 AÖL diploması ne zaman ve nereden alınır hakkında detaylar... 2020 AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR? 2020 AÖL sınavlarını başarıyla vermiş ve mezun durumdaki öğrenciler Açıköğretim lise diplomalarını almak için gün sayıyor. Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2020 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2020 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? 2020 AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

AÖL diploması Halk Eğitim Merkezinde yoksa; Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2020 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir. AÖL diploması arşivde olabilir; Halk Eğitim Merkezi'nde olmayan diplomalar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde olabilir. Diplomayı alabilmek için yine irtibat bürolarından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ile iletişime geçerek, irtibat bürolarından alınmayarak müdürlüğe iade edilen diplomalar, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır.. Öğrencinin AÖL diploması, "Diploma İade İsteği" dilekçesi doldurarak İrtibat Bürosu aracılığı ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurması ile talep ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.

AÇIKÖĞRETİM DİPLOMA SORGULAMA EKRANI Açıköğretim diplomaları e-Okul resmi internet sitesinden sorgulama ile öğrenilebilir. Peki AÖL diploması sorgulama ekranı nasıl giriş yapılır? Yukarıdaki AÖL diploma sorgulama ekranından öğrenciler; T.C. Kimlik No , Giriş Kodu, Diploma Tarihi ve Doğum Tarihi alanlarına doğru giriş yaparak, 2020 AÖL diplomasını sorgulayabilir.

Not: Bu bölümde 2008 yılından sonra örgün ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin ve Açık ortaöğretim kurumlarının diploma bilgileri sorgulanabilmektedir. AÖL DİPLOMA PUANI NEYE GÖRE HESAPLANIR? Açık Öğretim Lisesinde diploma notu (not ortalaması) sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle oluşur. Öğrencimiz tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dâhil edilir. Sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez. TRANSKRİPT, TASDİKNAME, SGK, EK-C, TASDİKNAME KAYIP, ÖĞRENCİ BELGESİ, ÇIKMA BELGESİ, DİPLOMA KAYIP BELGELERİ NEREDEN ALINABİLİR? AÖL TRANSKRİPT BELGESİ NASIL ALINIR? AÖL Transkript Belgesi nasıl alınır araştırılıyordu. AÖL Transkript Belgesi, öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.