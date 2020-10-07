HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Açık lise diplomaları veriliyor... AÖL diploma 2020 ne zaman ve nasıl alınır? 2020 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açık lise diplomaları veriliyor... AÖL diploma 2020 ne zaman ve nasıl alınır? 2020 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

2020 açıköğretim lise sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim lisesi diploması ne zaman ve nasıl verilecek merak ediliyor. Diplomalar, öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir. 2020 AÖL diplomasını alarak iş yerlerine vermek ya da üniversite için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, AÖL geçici mezuniyet belgesi alınır mı merak ediyor. İşte AÖL diploması ne zaman verilir detayları.

Açık lise diplomaları veriliyor... AÖL diploma 2020 ne zaman ve nasıl alınır? 2020 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenerek uzaktan eğitimle liseyi açıktan okuyan öğrenciler diplomalarını nasıl alacağını merak ediyor. Birçok farklı nedenden dolayı liseyi uzaktan okuyarak açıköğretim diploması almak isteyen kişiler , açıköğretim lise diploması ne zaman verilecek merak ediyor. 2020 AÖL sınavlarına girerek, başarılı olan ve diploma almaya hak kazanan adaylar, 2020 AÖL geçici mezuniyet belgesi alabilir mi? Diploma, söz konusu Halk Eğitim Merkezinde bulunmuyor ise farklı yollar izleyebiliyor. İşte son dakika 2020 AÖL diploması ne zaman ve nereden alınır hakkında detaylar...

2020 AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

2020 AÖL sınavlarını başarıyla vermiş ve mezun durumdaki öğrenciler Açıköğretim lise diplomalarını almak için gün sayıyor. Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2020 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2020 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? 2020 AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

aöl logo açıköğretim lisesi

AÖL diploması Halk Eğitim Merkezinde yoksa;

Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2020 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

halk eğitim merkezi logo

AÖL diploması arşivde olabilir;

Halk Eğitim Merkezi'nde olmayan diplomalar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde olabilir. Diplomayı alabilmek için yine irtibat bürolarından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ile iletişime geçerek, irtibat bürolarından alınmayarak müdürlüğe iade edilen diplomalar, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır.. Öğrencinin AÖL diploması, "Diploma İade İsteği" dilekçesi doldurarak İrtibat Bürosu aracılığı ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurması ile talep ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.

AÇIKÖĞRETİM DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

Açıköğretim diplomaları e-Okul resmi internet sitesinden sorgulama ile öğrenilebilir. Peki AÖL diploması sorgulama ekranı nasıl giriş yapılır? Yukarıdaki AÖL diploma sorgulama ekranından öğrenciler; T.C. Kimlik No , Giriş Kodu, Diploma Tarihi ve Doğum Tarihi alanlarına doğru giriş yaparak, 2020 AÖL diplomasını sorgulayabilir.
Not: Bu bölümde 2008 yılından sonra örgün ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin ve Açık ortaöğretim kurumlarının diploma bilgileri sorgulanabilmektedir.

dgs, sınav

AÖL DİPLOMA PUANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Açık Öğretim Lisesinde diploma notu (not ortalaması) sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle oluşur. Öğrencimiz tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dâhil edilir. Sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez.

TRANSKRİPT, TASDİKNAME, SGK, EK-C, TASDİKNAME KAYIP, ÖĞRENCİ BELGESİ, ÇIKMA BELGESİ, DİPLOMA KAYIP BELGELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

AÖL TRANSKRİPT BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL Transkript Belgesi nasıl alınır araştırılıyordu. AÖL Transkript Belgesi, öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

AÖL TASDİKNAME BELGESİ ALMA

AÖL'den kaydını sildiren öğrenci Tasdikname Belgesi'ni nasıl alır? Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerin bir dilekçe yazarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

sınav

AÖL TASDİKNAME KAYIP BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL'den Tasdikname Kayıp Belgesi nasıl alır?Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencinin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

AÖL ÖĞRENCİ BELGESİ ALMA YÖNTEMİ

AÖL'den Öğrenci Belgesi nasıl alır?Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde okuduğunu gösteren Öğrenci Belgesi almak istediği takdirde bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

sınav

AÖL ÇIKMA BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL'den mezun olan öğrenci Çıkma Belgesi'ni nasıl alır? Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

AÖL DİPLOMA KAYBEDİLİRSE OLURSA NE YAPMALI?

AÖL'den mezun olan öğrenci kayıp diplomasını nasıl alır?
Öğrencilerin daha önce Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomalarını kaybetmeleri durumunda bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Sınav sistemi değişecek mi? Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Sınav sistemi değişecek mi?
Fotoğraflar ortaya çıktı! 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiFotoğraflar ortaya çıktı! 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Sınav sistemi değişecek mi?
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Sınav sistemi değişecek mi?
MEB AÖL sınav tarihleri... AÖL sınavları online mı olacak? 2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
2020-2021 eğitim yılı ara tatili ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı ilk ara tatil tarihi!
2020-2021 eğitim yılı ara tatili ne zaman?
MEB'den bedava tablet... 500 bin ücretsiz tablet ne zaman, kimlere verilecek? MEB'in ücretsiz tablet başvuru formu!
500 bin ücretsiz tablet kimlere verilecek? İşte detaylar
AÖL ders ekleme ortak ders... 2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır? AÖL ders seçme ne zaman bitiyor?
2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır?
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.