HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

12.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

2021 yılında mezun durumunda olan öğrenciler, açıköğretim lisesi diploması ne zaman ve nasıl verilecek araştırması yapıyor. Diplomalar, öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir. 2021 AÖL diplomasını alarak iş yerlerine vermek ya da üniversite için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, "AÖL geçici mezuniyet belgesi alınır mı" merak ediyor. AÖL diploması ne zaman verilir haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenerek uzaktan eğitimle liseyi açıktan okuyan öğrenciler diplomalarını nasıl alacağını merak ediyor. Birçok farklı nedenden dolayı liseyi uzaktan okuyarak açıköğretim diploması almak isteyen kişiler , açıköğretim lise diploması ne zaman verilecek merak ediyor. AÖL sınavlarına girerek, başarılı olan ve 2021 yılında mezundurumunda olup, diploma almaya hak kazanan adaylar 2021 AÖL geçici mezuniyet belgesi alabilir mi araştırılıyor. Diplomalar, öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir. Diploma, söz konusu Halk Eğitim Merkezinde bulunmuyor ise farklı yollar izleyebiliyor. İşte son dakika 2021 AÖL diploması ne zaman ve nereden alınır hakkında detaylar.

2021 AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

AÖL sınavlarını başarıyla vermiş ve mezun durumdaki öğrenciler Açıköğretim lise diplomalarını almak için gün sayıyor. Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2021 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2021 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

aöl logo açıköğretim lisesi

AÖL DİPLOMASI HALK EĞİTİM MERKEZİNDE YER ALINMIYORSA NE OLACAK?

Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2021 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

halk eğitim merkezi logo

AÖL DİPLOMASI ARŞİVDE DE OLABİLİR

Halk Eğitim Merkezi'nde olmayan diplomalar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde olabilir. Diplomayı alabilmek için yine irtibat bürolarından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü ile iletişime geçerek, irtibat bürolarından alınmayarak müdürlüğe iade edilen diplomalar, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır.. Öğrencinin AÖL diploması, "Diploma İade İsteği" dilekçesi doldurarak İrtibat Bürosu aracılığı ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurması ile talep ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.

AÇIKÖĞRETİM DİPLOMA SORGULAMA EKRANI

Açıköğretim diplomaları e-Okul resmi internet sitesinden sorgulama ile öğrenilebilir. Peki AÖL diploması sorgulama ekranı nasıl giriş yapılır? Yukarıdaki AÖL diploma sorgulama ekranından öğrenciler; T.C. Kimlik No , Giriş Kodu, Diploma Tarihi ve Doğum Tarihi alanlarına doğru giriş yaparak, 2021 AÖL diplomasını sorgulayabilir.

Not: Bu bölümde 2008 yılından sonra örgün ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin ve Açık ortaöğretim kurumlarının diploma bilgileri sorgulanabilmektedir.

dgs, sınav

AÖL DİPLOMA PUANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

AÖL diploma hesaplama nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesinde diploma notu (not ortalaması) sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle oluşur. Öğrencimiz tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dâhil edilir. Sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez.

TRANSKRİPT, TASDİKNAME, SGK, EK-C, TASDİKNAME KAYIP, ÖĞRENCİ BELGESİ, ÇIKMA BELGESİ, DİPLOMA KAYIP BELGELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

AÖL TRANSKRİPT BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL Transkript Belgesi nasıl alınır araştırılıyordu. AÖL Transkript Belgesi, öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

AÖL TASDİKNAME BELGESİ ALMA

AÖL'den kaydını sildiren öğrenci Tasdikname Belgesi'ni nasıl alır? Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerin bir dilekçe yazarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

sınav

AÖL TASDİKNAME KAYIP BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL'den Tasdikname Kayıp Belgesi nasıl alır?Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencinin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

AÖL ÖĞRENCİ BELGESİ ALMA YÖNTEMİ

AÖL'den Öğrenci Belgesi nasıl alır?Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde okuduğunu gösteren Öğrenci Belgesi almak istediği takdirde bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

sınav

AÖL ÇIKMA BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL'den mezun olan öğrenci Çıkma Belgesi'ni nasıl alır? Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

AÖL DİPLOMA KAYBEDİLİRSE OLURSA NE YAPMALI?

AÖL'den mezun olan öğrenci kayıp diplomasını nasıl alır?
Öğrencilerin daha önce Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomalarını kaybetmeleri durumunda bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Kazan Köprüsü yıllar sonra gün yüzüne çıkartıldıKazan Köprüsü yıllar sonra gün yüzüne çıkartıldı
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Yer: Adana! Komiserden alkışlanacak davranış

Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İntihar edeceğini söyleyip taksiye binen adam, polisi görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Karşısında görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Ankara'da ByLock operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da ByLock operasyonu! Gözaltılar var

Kazan Köprüsü yıllar sonra gün yüzüne çıkartıldı

Kazan Köprüsü yıllar sonra gün yüzüne çıkartıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.