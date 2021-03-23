Açık lise müşteri hizmetleri | Açık lise telefon numarası

Türkiye dışına eğitim görüp Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvuruda bulunabilir. Öğrenci paylaşılan tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde ders seçimini yapar. Daha önceden paylaşılan tarihlerde yılda 2 kez sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

KİMLER AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KAYIT OLABİLİR? Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar Genel lise veya mesleki liseler Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar Askeri ve polis okulları Anadolu öğretmen liseleri Anadolu güzel sanatlar liseleri Sağlık meslek liseleri Yabancı dil ağırlıklı liseler Sosyal bilimler liseleri Resmi ve özel Anadolu liseleri Açık öğretim lisesi ya da mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olarak öğrencilik durumu silik olanlarla açık öğretim lisesi veya mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı açık liseler için gerekli tüm işlemler açık lise müşteri hizmetlerinden öğrenilebiliyor. MEB’in telefon numarasını arayarak açık lise müşteri hizmetlerine bağlanılabiliyor…

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Dil ve anlatım dersi başta, diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi beklenir.

Açık liseden mezun olarak diploma alma hakkı elde edenler, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra oldukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alabilir. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi LYS ve YGS’ye giriş yaparak talep ettikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KİTAPLARI NEREDEN ALINIR?



Açık öğretim lisesinde okuyanlar, ilk başta kitaplarını Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla alıyorlardı. Fakat yeni sistemde bölgenize yakın örgün liselerden alakalı kitaplar temin edilebilir. Üstüne üstlük alınacak bu kitaplar için herhangi bir ücret talep edilmez.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NEREDE YAPILIR?



Açık öğretim lisesi sınavları tüm kentlerde yer alan sınav merkezlerinde yapılıyor. Her yıl mevcut merkezlerde değişiklik yapılırken, yeni sınav merkezleri eklenebiliyor. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü yapılıyor. Her soru 4 şıktan oluşuyor ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu, dört oturumda yapılıyor. İlk oturum saat 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te gerçekleştiriyor. Öğrencilere oturum başı 2.5 saat zaman veriliyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ASKERLİĞİ TECİL ETTİRİR Mİ?



2012’de değişen Askerlik Kanunu kapsamında, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyanlar da askerliklerini tecil ettirebilir. Durumu aktif olanlar, toplam 12 döneme dek tecil yapabilir.



