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Açık minibüs kapısı hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki minibüsün kapısının çarptığı vatandaş hastanelik oldu.Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde Mersin Antalya D-400 Karayolu Mersin istikametinde meydana geldi.

Açık minibüs kapısı hastanelik etti

Mersin’in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki minibüsün kapısının çarptığı vatandaş hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde Mersin Antalya D-400 Karayolu Mersin istikametinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen minibüs kapısı açık halde seyrederken, otomobiline binmeye çalışan Ahmet Keller’e çarptı. Kaza sonrası yaralanan Keller kanlar içinde yere yığıldı, minibüsün kapısı ise yerinden koparak yola düştü. Çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Keller tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açık minibüs kapısı hastanelik etti

Açık minibüs kapısı hastanelik etti

Açık minibüs kapısı hastanelik etti

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