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Açık öğretim lise sınavı ne zaman? 2022 MEB AÖL 3. dönem sınavları tarihi!

09.05.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde 2021-2022 süreci sürüyor. Sınavlara hazırlanmaya başlamış olan öğrenciler tarafından 3. sınav tarihleri merak ediliyor. Peki Açık öğretim lise sınavları ne zaman? İşte 2022 MEB AÖL 3. dönem sınavları tarihi!

Açık öğretim lise sınavı ne zaman? 2022 MEB AÖL 3. dönem sınavları tarihi!

AÖL sınav takvimi, eğitim hayatına açık lisede sürdüren binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. AÖL'de 3. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav tarihlerini öğrenmek için araştırmaları sürdürüyor. Peki açık öğretim lise sınavları ne zaman?

2022 AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınavları Temmuz ayında gerçekleşecek. Henüz Temmuz ayının kaçında sınav yapılacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmış değil.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.

Söz konusu sınav için başvurusu olmayan ve bütün derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna dek AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

KAYITLAR SONLANDI MI?

AÖL kayıt yenileme işlemleri ise 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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