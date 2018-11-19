"Açık ortamda bulunmadıkları için çocuklar giderek miyop oluyor"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Çocuklarda miyopinin (uzağı iyi görememe hastalığı) önlenmesi için günde ortalama 2-3 saat dışarıda vakit geçirmeleri gerektiği bildirildi.

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 52. Ulusal Kongresi için Antalya'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bebek doğduktan sonra ilk olarak 3 ay içinde, 3-4 yaş civarında ve okul öncesi çağda olmak üzere en az 3 kere hiçbir şikayet olmasa bile göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Göz sağlığı için çocukların mutlaka güneşe çıkarılmasının ve 4 metreden uzağa bakmayı gerektiren açık ortamdaki oyunları oynamasının önemini vurgulayan Eğrilmez, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarda günde 2-3 saat dışarıda, açık havada geçirilen zaman miyopi gelişimini önlüyor. Öngörüler 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı yönünde çünkü çocuklarımız tablete bakmaktan, bilgisayara bakmaktan dış ortama çıkmıyor. Çocukluk çağındaki miyopilerin en önemli nedeni bu. Açık ortamda bulunmadıkları için çocuklar giderek miyop oluyorlar. Çocuklarımız saklambacı evde bilgisayar başında oynamasınlar. Gözümüzü 4 metreden uzağa bakacak şekilde kullanmalıyız. Hep bilgisayara bakınca uzağı görme gereği hissetmeyen göz miyop oluyor. Hem D vitamini almak ve diğer hastalıklardan uzak kalmak hem de çocuklarınızın miyop olmasını istemiyorsanız dışarıya çıkartın. Milli Eğitim Bakanlığı teneffüs sürelerini ilkokullarda boşuna uzatmıyor. O teneffüslerde mutlaka çocuklarımız dersanenin dışına, okulun bahçesine, güneşli ortama çıkmalılar."