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Açık pencereden kayıp gitti... 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Anne, Reşit gitti!

12.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan 5. katındaki evlerinde alasıyla oynayan 2 yaşındaki Reşit Sena Yılmaz, dengesini kaybederek açık pencereden aşağıya düştü. Annesine koşan ablasının “Reşit gitti” diyerek haber verdiği öğrenilirken, küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açık pencereden kayıp gitti... 2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Anne, Reşit gitti!

Acı olay Beşiktaş'ta meydana geldi. Dün saat 14.00 sıralarında Gayrettepe’de bulunan 5. kattaki evlerinde ablasıyla oyun oynayan iki kardeşten biri 2 yaşındaki Reşit Sena Yılmaz, pencerenin yanındaki masaya çıktı. Küçük çocuk masanın üstünde oynadığı esnada dengesini kaybederek açık olan 5. kattaki pencereden aşağı düştü.

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“ANNE, REŞİT GİTTİ”

Metrelerce yükseklikten aşağıya düşerek ağır şekilde yaralanan çocuğu gören ablası, annesine “Reşit gitti” diyerek haber verdi. Çığlık çığlığa kalan anne ve kızı, aşağıya inerek komşularından yardım istedi. Yaralı çocuk, komşularından birinin damadı tarafından araçla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak burada çocuğa, ambulansla getirilmediği için müdahale edilmediği iddia edildi.

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KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğu buradan alan ailesi ardından araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. Özel hastanede ilk müdahalesinin yapılmadığı iddia edilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı ancak dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.

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“ÇOCUĞUMUN CANSIZ BEDENİ KOLLARIMDAYDI”

Olayla ilgili konuşan acılı baba Serdar Yılmaz, “Olay saat 14.00 sıralarında oldu. Eşim evde temizlik yaparken çocuk, cama konan bir kuşu takip ederken masanın üzerine çıkıyor. O esnada cam da açıkmış, kuşa elini atarken masanın üzerinden düşüyor. Sonrasında ufak kızım annesine sesleniyor, ‘Anne, Reşit gitti.’ diyor. Eşim camdan aşağı bakıyor, çocuğumu yerde uzanmış halde görüyor. Koşarak aşağı iniyor, oğlumu kucağına alıp evimizin alt tarafında 300-400 metre mesafede özel bir hastaneye götürüyor. O hastane de ‘Biz bakamayız, devlet hastanesine götürün’ diyor. Oradan geçen komşumuz eşimi arabasına alıp devlet hastanesine götürüyor. Devlet hastanesine gittiğimizde çocuğumun cansız bedeni kollarımdaydı, sedyeye kendim bıraktım. Orada bekledik, yoğun bakım falan derken saat 11 civarı çocuğumun ölüm haberini aldım. Ailelerin küçük çocuklara bu konuda daha dikkatli olması lazım. Biz belki yeterince dikkatli olamadık ama onların dikkatli olmasını istiyorum. Kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum. Hiçbir annenin, babanın evlat acısı yaşamasını istemiyorum. Gerçekten tarif edilmeyecek bir acı. Hastaneyle ilgili savcılığa da şikayette bulunduk, Sağlık Bakanlığına da ilettik. Hastaneden sonuna kadar şikayetçi olacağız. İlk müdahale yapılsaydı şu an belki de bu durumda değildik” dedi.

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“MASANIN ÜZERİNDEYKEN AÇIK CAMDAN DÜŞMÜŞ”

Komşu Nazlı Muslu, “Ben karşıya damadımın evine geçmiştim. Bir süre sonra bir çocuk çığlığı duydum. Cama çıkıp baktığım anda ses kesildi. Oysa o sırada ailesi düşen çocuğu almış. Ne oldu diye sorduğumda annesi cevap veremedi, çocuğu kucağında gidiyordu. Kızım da damadıma ambulans beklemesinler diye onları hastaneye götürmesini söyledi. Damat hemen arabayı getirdi, bindirdik ve hastaneye gittiler. Orada çocuğun beyin kanaması geçirdiğini, Okmeydanı’na götürmelerini söylemişler. Damat da onları oraya götürdü ve geri gelmedi. Arayıp sorduğumuzda çocuğun hastanede olduğunu, doktorların ilgilendiğini söyledi. Akşam geri geldi ama tekrar geri gitti durumun nasıl olduğuna bakmak için. Tekrar arayıp sorduğumuzda çocuğun vefat ettiğini söyledi. Ailesi camın önüne masa koymuş çocuk da masanın üstüne çıkmış. Ev hava alsın diye camı açtık demişlerdi. Çocuk da masanın üzerindeyken açık camdan düşmüş. Çocuk 2 buçuk yaşındaymış” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan 2 yaşındaki Reşit Sena Yılmaz’dan geriye fotoğrafları, aşağıya düşen yastığı ve oyuncuları kaldı.

(İHA)

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