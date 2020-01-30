Açık termal havuzlar kışı yaz havasına dönüştürüyor

Ara tatilin turizm sektörüne "nefes" aldırdığına dikkati çeken Kaya, özellikle kışın termal turizmin ön plana çıktığını, kentte de bundan dolayı yoğunluk gözlendiğini dile getirdi.

Pamukkale Turizm Derneği Başkanı Adem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde iç pazarda mükemmel bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Aileleriyle konaklayan çocuklar da sıcak havuzlarda saatlerce yüzüyor, kaydıraktan kaymanın tadını çıkarıyor. Bazı turistler ise çamur banyosuna ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Denizli'deki otellerde yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk gözleniyor. Soğuk havaya aldırmayan turistler, sıcak olan açık hava havuzlarını tercih ediyor.

Soğuk havaya rağmen sıcaklığı 60 dereceyi bulan açık hava havuzlarında eğlenceli vakit geçiren turistlerin görüntüsü ise yaz günlerindekini aratmıyor.

Denizli'ye gelen turistlerin sabah termal havuza girip öğlen kayak merkezinde eğlenceli vakit geçirme imkanı bulduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Termal tesislerimiz şifa arayanların uğrak yeri haline geldi. Otellerdeki sular 120 derecede kaynıyor ve soğutma kulelerinden geçerek misafirlerin hizmetine sunuluyor. Bölgedeki oteller kapasitelerinin üzerinde çalışıyor. Hava soğuk olmasına rağmen açık alanda insanlar yaz günü gibi yüzme imkanı buluyor. Termal havuzlar sayesinde kışın yaz havası yaşanıyor. Yarıyıl tatilindeki yüzde yüz doluluk turizmcileri mutlu etti. Bu doluluğun nisan ayının sonuna kadar sürmesini bekliyoruz."

- "Burası mükemmel"

Antalya'da yaşayan Ahmet Top, babasını tedavi için termal otele getirdiğini vurguladı.

Soğuk havaya rağmen havuza girmeyi "inanılmaz" bulduğunu ifade eden Top, "Burası mükemmel. Sıcaklığı 41 dereceye bulan su adeta şifa dağıtıyor. Babamın sırtında ağrılar vardı inşallah iyileşecek." dedi.

Alanya'dan gelen Melahat Yıldız ise 3 gündür termal havuzda eğlenceli dakikalar geçirdiklerini belirterek, seneye tekrar gelmeyi düşündüklerini dile getirdi.