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Açık Toplum Vakfı Türkiye Faaliyetlerini Sona Erdiriyor

26.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Vakıf yaptığı açıklamada Türk basını tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların hedefi olduğunu ve bu iddiaların vakfın Türkiye’de çalışmalara devam etmesini imkansız hale getirdiğini belirtti

Açık Toplum Vakfı Türkiye Faaliyetlerini Sona Erdiriyor

İşadamı George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı Türkiye’deki faaliyetlerini sona erdireceğini açıkladı. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırımcı George Soros’u dünyada ulusları parçalamaya çalışmakla suçlamasının ardından geldi.

Açık Toplum Vakfı yaptığı açıklamada Türk basını tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların hedefi olduğunu ve bu iddiaların vakfın Türkiye’de çalışmalara devam etmesini imkansız hale getirdiğini belirtti.

Açık Toplum Vakfı ayrıca İstanbul’da 2013 yılında Gezi Parkı protestoları ile vakıf arasında ilişki olduğunu iddia eden bir soruşturmayla da karşı karşıya. Açık Toplum Vakfı ise bu iddiayı reddediyor.

Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’deki kurucularından Hakan Altınay 10 gün önce gözaltına alınan kişiler arasındaydı. Bu kişiler Gazi Parkı olaylarının finansörü olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala’ya kitlesel protestolarla hükümeti devirme teşebbüsünde yardım etmekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftaki bu gözaltılarla George Soros’u ilişkilendirmiş, “Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu an içerde. Onun arkasında kim var? Macar Yahudisi Soros. Bu adam milletleri parçalamakla adam görevlendiren parası bol biri” ifadelerini kullanmıştı.

Açık Toplum Vakfı yeni açılan soruşturmalarla vakfın 5 yıl önceki protestolarla bağlantılandırılmaya çalışıldığını, bu çabanın yeni olmadığını vurguladı. İddiaların gerçek dışı olduğu savunuldu. Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki olarak en kısa zamanda vakfın tasfiyesi için başvuru yapılacağını açıkladı.

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