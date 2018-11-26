Açık Toplum Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırıyor

Tutuklu iş adamı ve insan hakları savunucusu Osman Kavalan'nın da kurucuları arasında olduğu Açık Toplum Vakfı, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. ABD'li ünlü işadamı George Soros tarafından kurulan ve finanse edilen vakfın bu kararı, Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturmanın ardından geldi.

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Açık Toplum Vakfı'nın kuruluş senedinde yer alan "Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır, ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakfın dağılmasına karar verilir" maddesi hatırlatıldı.

Yönetim Kurulu'nun Mütevelli Heyeti'ne vakfın tüm faaliyetlerini sonlandırmayı teklif ettiğini ve bu teklifin, "son günlerde Vakıf hakkında medyada yeralan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşmasının, Vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle" onaylandığı açıklandı.

Yönetim Kurulu, vakfa yönelik Gezi Parkı eylemlerine destek sağlandığına dair suçlamaların asılsız olduğunu savundu.