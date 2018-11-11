HABER

Açık unutulan damper, kameraların takıldığı direğe çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Açık unutulan damper, kameraların takıldığı direğe çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün açık unuttuğu kamyon damperi, üzerinde araç plaka tanıma sisteminin takılı olduğu direğe çarptı.

Alınan bilgiye göre, 48 JB 726 plakalı kamyonun sürücüsü Hasan T, yükünü boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unuttu.

Damperi açık halde hareket eden kamyon, Muğla-Fethiye Karayolu Çiftlik mevkisinde, araç plakası tanıma için kullanılan kamera sistemlerinin monte edildiği direğe çarptı. Çapmanın şiddetiyle direğin ayakları kısmen yerden söküldü. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, kamera sistemleri ve kamyonda hasar oluştu.

Trafiğe kapanan karayolunda ulaşım, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle yan yollardan sağlandı. Kamyonun vinç vasıtasıyla takıldığı yerden çıkarılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Şarj sıkıntısı mı çekiyorsunuz? İşte size en uygun telefon...Şarj sıkıntısı mı çekiyorsunuz? İşte size en uygun telefon...
Köpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardı (2)Köpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardı (2)
Hayvan hakları için kedi bıyığı ile eylem yaptılarHayvan hakları için kedi bıyığı ile eylem yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethiye güvenlik kamerası sistemi kamyon Kaza Muğla

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.