“Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü”ne büyük ilgi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi uygulamada olduğu gibi akademik olarak da açık ve uzaktan öğrenme alanında öncülüğüne devam ediyor.

Bu bağlamda Açıköğretim Sistemi tarafından 2016 yılı Mayıs ayında hizmete sunulan internet tabanlı bir platform olan “Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü” büyük ilgi görüyor. Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin yanı sıra ilgi duyan herkesin kullanımına açık olan uygulamadan açıldığından bu yana 54 bin 609 kişi faydalandı. Kapsamı sürekli güncellenen, geliştirilen ve birçok ülkede kullanıcısı bulunan sözlükte 2 bin 187 kavramın tanımı bulunuyor.

İnternet sayfası http://auosozluk.anadolu.edu.tr/ olan sözlüğün mobil uygulaması 2018 yılı Aralık ayında Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı tarafından geliştirilmiş ve https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.edu.anadolu.auosozluk linkinde kullanıma sunulmuştu.

