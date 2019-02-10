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Acıkan kedi, pastanedeki müşteriden böyle yiyecek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki bir pastanede kahvaltı eden Nazif Gürbüz'ün yanına yaklaşan ve patileriyle dokunarak yiyecek isteyen kedi, gülümsetti.

Acıkan kedi, pastanedeki müşteriden böyle yiyecek istedi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki bir pastanede kahvaltı eden Nazif Gürbüz'ün yanına yaklaşan ve patileriyle dokunarak yiyecek isteyen kedi, gülümsetti. Gürbüz, yediği simitle kediyi beslerken, o anları başka bir müşteri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Denizli'de yaşayan Nazif Gürbüz, kahvaltı etmek için Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan bir pastaneye gitti. Pastanenin bahçesinde kahvaltısının servis edilmesinin ardından yemeye başlayan Gürbüz'ün yanına bir sokak kedisi yaklaştı. Arka ayaklarının üzerine kalkan kedi, ön patileriyle Gürbüz'e dokundu. Kedinin yiyecek istediğini anlayan Gürbüz, yediği simitten bir parça kopararak yere bıraktı. İştahla simit parçasını yiyen kedi, tekrar patileriyle yiyecek istedi. Kedinin ısrarla yiyecek istemesini karşılıksız bırakmayan Gürbüz, karnı doyana kadar beslemeyi sürdürdü. O anlar, pastanede bulunan bir başka müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Acıkan kedi, pastanedeki müşteriden böyle yiyecek istediAcıkan kedi, pastanedeki müşteriden böyle yiyecek istediAcıkan kedi, pastanedeki müşteriden böyle yiyecek istediAcıkan kedi, pastanedeki müşteriden böyle yiyecek istedi

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