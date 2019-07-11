Açıkhava sinema keyfi

Watergarden İstanbul, konuklarına yaz boyunca açık hava sineması deneyimi sunuyor.

Yıldızlar altında tüm yaz boyunca sunulacak açıkhava sinemasında sinemaseverler ağırlanacak. Her Perşembe saat 21.00’de açılacak perdede Türk ve dünya sinemasından filmler izleyiciler ile buluşacak. Havuz şovlarının renkli atmosferi eşliğinde, en çok gişe yapan filmlerden oluşan deneyim tüm konuklara ücretsiz olarak sunulacak.

Program şöyle:

"11 Temmuz- Organize İşler Sazan Sarmalı

18 Temmuz- Ralph ve İnternet

25 Temmuz- Aquaman

1 Ağustos- Karlar Kraliçesi 4

8 Ağustos- Şampiyon

22 Ağustos- Küçük Ayak

29 Ağustos- Avengers: Endgame

5 Eylül- Örümcek Adam (Örümcek Evreninde)".

