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Açıkhava sinema keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Watergarden İstanbul, konuklarına yaz boyunca açık hava sineması deneyimi sunuyor.Yıldızlar altında tüm yaz boyunca sunulacak açıkhava sinemasında sinemaseverler ağırlanacak.

Watergarden İstanbul, konuklarına yaz boyunca açık hava sineması deneyimi sunuyor.
Yıldızlar altında tüm yaz boyunca sunulacak açıkhava sinemasında sinemaseverler ağırlanacak. Her Perşembe saat 21.00’de açılacak perdede Türk ve dünya sinemasından filmler izleyiciler ile buluşacak. Havuz şovlarının renkli atmosferi eşliğinde, en çok gişe yapan filmlerden oluşan deneyim tüm konuklara ücretsiz olarak sunulacak.
Program şöyle:
"11 Temmuz- Organize İşler Sazan Sarmalı
18 Temmuz- Ralph ve İnternet
25 Temmuz- Aquaman
1 Ağustos- Karlar Kraliçesi 4
8 Ağustos- Şampiyon
22 Ağustos- Küçük Ayak
29 Ağustos- Avengers: Endgame
5 Eylül- Örümcek Adam (Örümcek Evreninde)".

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